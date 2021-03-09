Как купить квартиру ниже рыночной стоимости в Москве

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По словам Елены Рыкачевой, оценка производится сертифицированным оценочным центром, реже – исходя из кадастровой стоимости объекта. На торги объект чаще всего попадает с начальной ценой, приравненной к рыночной. В случае отсутствия участников может быть принято решение о снижении начальной цены на 10-20%, но не более чем на 30%.

В среднем начальная цена квартиры на торгах на 30-40% ниже рыночной стоимости, говорит Дарья Барламова, эксперт в сфере электронных торгов, руководитель компании по тендерному сопровождению Invisibleoffice. Например, сейчас на сайте продается квартира в Москве на улице Зеленодольской площадью 44,6 м2 со стартовой ценой 7 360 000 рублей. Подобные квартиры аналогичного метража на данной улице стоят от 9 000 000 до 11 300 000 рублей. Конечно, вероятность, что вы сможете купить данную квартиру по стартовой цене очень мала, ведь в процессе аукциона придется поторговаться с другими желающими. И все же, по мнению Барламовой, шанс купить квартиру дешевле, чем она стоит на рынке, достаточно велик.

А вот по мнению Евгения Лучина, нижний порог, определяемый с помощью оценщиков, во-первых, близок к рыночной цене, во-вторых, даже этот порог ничего не значит. Цена квартиры будет определяться на аукционе, и стоимость интересного объекта может во время торгов взлететь, а неинтересный так и не получит ни одной заявки по первоначальной цене. Естественно, цена продаваемых объектов на какие-то проценты ниже, но только потому, что у аукциона установлен срок, в течение которого потенциальный покупатель должен мобилизовать имеющиеся средства, а купить жилье в ипотеку не получится.

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