РИАМО - 9 мар. В 25 многофункциональных центрах Подмосковья 5 марта можно было пройти вакцинацию от коронавируса, прививку сделали почти 1,4 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выездные пункты работали в городских округах Ленинский, Волоколамский, Сергиево-Посадский, Балашиха, Домодедово, Чехов, Одинцовский и другие.

«Мы понимаем, что это достаточно удобный формат вакцинации: люди приходят решить привычные дела, а заодно могут позаботиться о своем здоровье и сделать прививку Covid-19 – без предварительной записи. Поэтому уже во второй раз прибегаем к данному формату вакцинации», – сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В поликлиники на вакцинацию можно записаться через портал госуслуг, а еще по телефону «122», в подмосковных поликлиниках и МФЦ.

Кроме того, сделать прививку от коронавируса можно в мобильных комплексах и пунктах вакцинации, которые работают в торговых центрах. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.

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Текстовая трансляция

9 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 1,4 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в МФЦ Подмосковья 5 марта. Выездные пункты работали в городских округах Ленинский, Волоколамский, Сергиево-Посадский, Балашиха, Домодедово, Чехов, Одинцовский и другие.

- В столичных торговых центрах «Круг» и «Тройка» с 10 марта начнут работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В мобильных пунктах вакцинации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

- За сутки в России зарегистрировали 9 445 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 больных. В Москве - 1066.