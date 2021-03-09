РИАМО - 9 мар. Со дня запуска первых двух Московских центральных диаметров пассажиры совершили порядка 24 миллионов бесплатных пересадок на метро, пересесть на метро и МЦК можно с 20 станций, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Тройка» и возможность бесплатной пересадки позволили объединить МЦД с метрополитеном и МЦК. Так, была создана единая удобная транспортная сеть, отвечающая существующим запросам пассажира.

«Сейчас бесплатно пересесть на метро и МЦК можно с 20 станций первых двух диаметров, до 2024 года количество пересадочных станций увеличится до 27», – говорится в сообщении.

Бесплатно пересесть на метро и МЦК можно при оплате по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в течение 90 минут после первой валидации.

Движение по первым двум диаметрам открылось 21 ноября 2019 года. D1 «Белорусско-Савеловский» связал через Москву Одинцово и Лобню, а D2 «Курско-Рижский» соединил Нахабино и Подольск.

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