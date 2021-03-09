РИАМО - 9 мар. В течение года в учебно-методическом центре «Авангард» на территории парка «Патриот» пройдут обучение 15-20 тысяч школьников из Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин посетили учебно-методический центр «Авангард» на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе.

«Это круглогодичный проект. Мы сможем порядка 15-20 тысяч человек пригласить сюда. Нам очень приятно, что мы этот проект реализовали с министерством обороны и с Москвой», - сказал Воробьев.

Как отметил Собянин, подобная подготовка - это часть учебной программы старшеклассников. Ежегодно ее будут проходить здесь около 15 тысяч школьников из Москвы. А сам центр будет развиваться.

«Проект очень хороший, быстро реализованный и очень качественный», - заключил Собянин.

На сегодняшний день центр рассчитан на бесплатное пятидневное обучение до 600 курсантов.