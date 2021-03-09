РИАМО - 9 мар. Автор десятков детективных романов Татьяна Полякова скончалась на 62-м году жизни, сообщает ТАСС.

Писательница долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

«Татьяна Полякова умерла во Владимире. Прощание состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре», — сказала персональный менеджер Валерия Сергеева.

Полякова родилась 14 сентября 1957 года. За свою жизнь она написала более 90 романов в жанре авантюрного детектива.

Писательница регулярно входила в десятку самых издаваемых авторов в России, а также была обладателем ряда литературных премий. По ее книгам были сняты несколько фильмов и сериалов.