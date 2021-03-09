РИАМО - 9 мар. Подмосковный военно-патриотический центр для старшеклассников «Авангард» планируют развивать, чтобы он покрывал потребности всего Московского региона, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин посетили учебно-методический центр «Авангард» на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе.

«Для Москвы те 15 тысяч (ребят - ред.), которые будут обучаться здесь, не совсем достаточно. В год такие сборы проходит около 40 тысяч подростков. Мы договорились сегодня дальше развивать и строить дополнительные корпуса», — сказал Собянин.

Как отметил Воробьев, при развитии центра будут учитывать мнения и пожелания курсантов.

«Мы обязательно будем прислушиваться к тому, что интересно ребятам. <...> Мы обсуждали в перспективе — и лошади, и велосипеды, и лыжня, и стрельбища. Большое количество ребят смогут себя реализовать, найти себя, научиться новому», — заключил губернатор.