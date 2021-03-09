РИАМО - 9 мар. Волонтеры подмосковного Реутова провели необычную акцию, в ходе которой раздали женщинам открытки с добрыми напутствиями и вручили цветы в честь Международного женского дня, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В Центральном городском парке Реутова в рамках партийного проекта единороссов «Приходи в парк» волонтеры «Молодой гвардии» и их сторонники вручали женщинам необычные открытки к 8Марта, на каждой из которой были написаны мотивационные слоганы. Организаторы акции уверены, что добрые слова смогут поддержать получателей открыток в трудный момент и всегда напомнят о значимости каждой женщины не только в жизни каждого мужчины, но и человечества в целом», - отмечается в сообщении.

Также добровольные помощники партии вместе с представителями организации «Волонтеры Победы» побывали в гостях у председателя Общества детей войны в Реутове, члена совета ветеранов Натальи Тимофеевой, поздравили ее с Международным женским днем, вручили памятные сувениры и передали слова поздравления председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.