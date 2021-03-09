РИАМО - 9 мар. В столичных торговых центрах «Круг» и «Тройка» с 10 марта начнут работу выездные бригады вакцинации от коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Каждую неделю выездные бригады вакцинации «въезжают» в новые популярные локации столицы. Таким образом, сделать прививку от коронавируса может большее количество горожан. Мы видим, что вакцинация в таких, казалось бы, нетрадиционных локациях привлекает все большее количество жителей», – отметила Ракова.

Выездные бригады вакцинации начали работать в общественных местах столицы с 18 января. Сделать прививку от коронавируса можно в ГУМе, театре «Геликон Опера», фудмолле «Депо», ВДНХ, офисе «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл Сити» и ТЦ «Гагаринский», «Ривьера», «РИО» «Ленинский» и «Дубровка».

В мобильных пунктах вакцинации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Прививки делают врачи столичных поликлиник. Кроме того, пациенты проходят медосмотр, а в течение 30 минут после прививки медики контролируют самочувствие человека.

Сделать прививку в мобильных пунктах можно бесплатно и без предварительной записи. При себе следует иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

Вакцинация занимает порядка 40 минут: 10-15 минут требуется на медосмотр и саму прививку, а затем 30 минут занимает поствакцинальный осмотр.

Также после первой прививки врач по согласованию с пациентом назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

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Текстовая трансляция

9 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 1,4 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в МФЦ Подмосковья 5 марта. Выездные пункты работали в городских округах Ленинский, Волоколамский, Сергиево-Посадский, Балашиха, Домодедово, Чехов, Одинцовский и другие.

- В столичных торговых центрах «Круг» и «Тройка» с 10 марта начнут работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В мобильных пунктах вакцинации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

- За сутки в России зарегистрировали 9 445 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 больных. В Москве - 1066.