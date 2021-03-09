РИАМО - 9 мар. Правительство РФ расширило возможности досрочного выхода на пенсию для определенных категорий россиян, сообщает Nation News.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно касается учителей, врачей, летчиков, пожарных, спасателей и ряда других специалистов.

«Отныне в трудовой стаж будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, а также курсы повышения квалификации», — говорится в сообщении.

Самое главное условие — чтобы в указанный период за работниками сохранялись места и заработная плата. Кроме того, необходимо, чтобы поступали отчисления в фонд обязательного пенсионного страхования.

Новый порядок распространяется на все категории работников, имеющие право на досрочную пенсию по старости.

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