РИАМО - 9 мар. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин проверили работу учебно-методического центра «Авангард» в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

В частности, Шойгу, Воробьев и Собянин осмотрели столовую, спорткомплекс, где посетили тренировку по боевым видам спорта, футболу, а еще проверили, как работают тренажеры воздушно-десантной подготовки, тир. Также они пообщались с андроидом, которую зовут ИРА (искусственный разум «Авангарда»). ИРА управляет учебным процессом, процессом жизнедеятельности лагеря и является базой знаний по всем аспектам обучения.

«Это самый крупный, самый большой центр, который построен Москвой и Московской областью. Сделан по самым современным технологиям. Создавая центр, мы отошли от бесконечных споров, нужна ли военная подготовка в школах. Ребята сюда приезжают добровольно, по конкурсу», - сказал Шойгу.

Центр рассчитан на бесплатное пятидневное обучение до 600 курсантов - учащихся десятых классов, с плановым увеличением вместимости до 900 человек. За год центр принимает свыше 30 тысяч курсантов. Для школьников проводят уроки истории, военной службы, мастер-классы по различным видам спорта и боевым искусствам, предоставляется возможность прыгнуть с парашютом на специальном тренажере.

«Это круглогодичный проект для подростков, которые хотят быть успешными, сильными, которые интересуются историческими, культурными достижениями нашей страны. <...> Большое количество ребят здесь могут себя реализовать, научиться новому. Сегодня уже третья смена, каждую неделю будут новые ребята», - сказал Воробьев.

Учебно-методический центр «Авангард» расположен на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области, учрежден правительствами Подмосковья и Москвы при поддержке министерства обороны РФ.

«Это обязательный элемент программы - военные сборы, которые должны проходить все школьники, которые занимаются военной подготовкой. Это не совсем школьная программа, это не формальный проект. Этот проект создан с душой, <...> тут другая атмосфера. Ребята по-другому общаются, настроение у них другое. Самое главное - почувствовать себя в команде», - сказал Собянин.