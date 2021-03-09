РИАМО - 9 мар. Акцию «Диагностика за спасибо» проводит городской сервис «Чудо техники», консультацию можно получить в онлайн-формате, заявки принимают с 9 по 14 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Инженеры расскажут, почему компьютер стал загружаться медленнее, перегреваться, шуметь, из-за чего программы могут работать с ошибками, и дадут консультацию по решению этих и других проблем», — говорится на сайте.

По словам руководителя онлайн-проекта «Чудо техники» Михаила Давыдова, квалифицированные специалисты сами свяжутся с теми, кто подал заявки, и проведут проверку системы. Если они выявят вирусы, шпионские программы, медленную работу устройства и другие проблемы, то расскажут, как от них избавиться.

Заявки на диагностику принимают с 9 по 14 марта на сайте «Чуда техники» или по телефону: +7 (495) 432-11-00. Можно будет выбрать удобное время для связи со специалистом в период с 15 марта по 11 апреля. В среднем диагностика занимает около 20 минут.