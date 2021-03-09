РИАМО - 9 мар. В связи с тем, что в прошлом году московский рынок покинули практически все ненадежные застройщики, оставшиеся крупные увеличили долю новостроек, которые были сданы в срок, до 62%, пишет во вторник газета «Известия».

Параметр достиг 62,1% против 57% в 2019 году, а количество долгостроев почти не изменилось. Если на конец 2020 год их насчитывалось 2846 единицы, то на текущий момент – 2861.

«Доля проектов со своевременным вводом действительно растет: девелоперы стремятся соблюдать сроки, и долгострои уходят в прошлое. Реформа долевого строительства вымыла с рынка случайных игроков, а для оставшихся сроки сдачи объектов становятся способом борьбы за клиента», – сказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский отметил, что с лета 2019 года использование эскроу-счетов вместо взносов дольщиков девелоперами стало обязательным. Подобное решение представило собой реформу долевого строительства, которая стартовала на добровольной основе в 2018 году.

Согласно данным Фонда защиты прав дольщиков, в конце 2020 года в реестр проблемных новостроек вошли 2846 объекта, на текущий момент их количество составляет 2861 единицы. Число пострадавших граждан в конце 2019 года составляло 164 тысяч человек, в настоящее время — 185 тысяч, из которых права 27 тысяч – восстановлены.

В прошлом году банкротами признали 162 застройщика, возводящих 374 дома, общая площадь которых составляет 2,4 млн кв м. Относительно аналогичного периода 2020 года число банкротств снизилось на 12%.