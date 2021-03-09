РИАМО - 9 мар. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1027 пациентов, всего число людей, выздоровевших после Covid-19, увеличилось до 913 173, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлено 1066 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 597 человек», - говорится в сообщении.

В столице скончались 49 пациентов, у которых была подтверждена пневмония и получен положительный результат теста на Covid-19. Всего с начала пандемии в городе умерли 15 496 заболевших.

Москвичам напомнили, что при появлении любых симптомов простуды следует оставаться дома и вызывать врача.

С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 992 882 случая коронавирусной инфекции.

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9 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 1,4 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в МФЦ Подмосковья 5 марта. Выездные пункты работали в городских округах Ленинский, Волоколамский, Сергиево-Посадский, Балашиха, Домодедово, Чехов, Одинцовский и другие.

- В столичных торговых центрах «Круг» и «Тройка» с 10 марта начнут работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В мобильных пунктах вакцинации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

- За сутки в России зарегистрировали 9 445 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 больных. В Москве - 1066.