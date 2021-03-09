РИАМО - 9 мар. В рамках акции «Женщины Подмосковья» юнармейцы поздравили порядка 7 тысяч жительниц региона с 8 Марта, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
Акция прошла с 1 по 9 марта.
«Акция объединила свыше 2,5 тысячи юнармейцев, а поздравления от участников движения получили около 7 тысяч представительниц прекрасного пола», — сказал начальник штаба регионального отделения общественного движения «Юнармия» Александр Легков.
Он добавил, что в ходе акции особое внимание уделили ветеранам и труженицам тыла Великой Отечественной войны.
Юнармейцы подарили жительницам Подмосковья открытки, продуктовые наборы и цветы.
Акция «Женщины Подмосковья» проходит в регионе с 2017 года. В этом году акция стала этапом Всероссийской юнармейской инициативы «Километр красоты».
Движение «Юнармия» существует в Московской области с 2016 года.
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