РИАМО - 9 мар. В рамках акции «Женщины Подмосковья» юнармейцы поздравили порядка 7 тысяч жительниц региона с 8 Марта, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Акция прошла с 1 по 9 марта.

«Акция объединила свыше 2,5 тысячи юнармейцев, а поздравления от участников движения получили около 7 тысяч представительниц прекрасного пола», — сказал начальник штаба регионального отделения общественного движения «Юнармия» Александр Легков.

Он добавил, что в ходе акции особое внимание уделили ветеранам и труженицам тыла Великой Отечественной войны.

Юнармейцы подарили жительницам Подмосковья открытки, продуктовые наборы и цветы.

Акция «Женщины Подмосковья» проходит в регионе с 2017 года. В этом году акция стала этапом Всероссийской юнармейской инициативы «Километр красоты».

Движение «Юнармия» существует в Московской области с 2016 года.