РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. В подмосковных Люберцах во вторник пройдет онлайн познавательная программа, посвященная Масленице, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Во вторник, 9 марта, КДЦ «Союз» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. Культурно-познавательная программа «Заигрыш» пройдет в 15:00», - говорится в сообщении.
В 17:00 состоится мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Ой, Маслена-красота».
Мероприятия пройдут по ссылке.
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