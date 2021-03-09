РИАМО - 9 мар. За минувшие сутки в столице подтвердили 1066 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в городе с начала пандемии выявили 992 882 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. Уже вакцинировались более 700 тысяч человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что антитела к коронавирусу есть у 42-43% горожан.

За сутки в РФ выявлено 9445 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 10,9% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Также за прошедшие сутки зафиксировано 336 смертей, полностью выздоровел 9931 человек.

Всего в стране на текущий момент зарегистрировано 4 342 474 случая Covid-19, скончались 89 809 пациентов, выздоровели 3 932 177 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 1,4 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в МФЦ Подмосковья 5 марта. Выездные пункты работали в городских округах Ленинский, Волоколамский, Сергиево-Посадский, Балашиха, Домодедово, Чехов, Одинцовский и другие.

- В столичных торговых центрах «Круг» и «Тройка» с 10 марта начнут работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В мобильных пунктах вакцинации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

- За сутки в России зарегистрировали 9 445 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 больных. В Москве - 1066.