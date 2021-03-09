РИАМО - 9 мар. Уголовное дело возбудили по факту хлопка газа и травмирования девочки в доме в Серпухове, газовый котел в доме был установлен с нарушениями, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Седьмого марта в частном доме в деревне Лукьяново произошел хлопок газа, из-за чего обрушились несущие конструкции дома. Пострадала 15-летняя девочка. Ее госпитализировали с ожогами тела различной степени.

«В ходе осмотра места происшествия следователем с участием специалиста газовой службы установлено, что газовый котел в доме был установлен в нарушение норм и требований безопасного использования и содержания газового оборудования», — сказали в пресс-службе.

Следователь допросил свидетелей, криминалисты провели выемку газового котла. Была изъята необходимая документация в эксплуатирующих и обслуживающих организациях. Планируется назначение пожарно-технической и взрыво-технической экспертиз.

Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).