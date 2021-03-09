РИАМО - 9 мар. В Госдуме РФ предложили ввести ответственность в виде штрафа или лишения свободы за распространение недостоверных новостей о повышении цен на продукты, пишет газета «Известия».

Законопроект разработал депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. Он предлагает предусмотреть штраф для физлиц от 200 тыс до 500 тыс рублей или лишение свободы до трех лет, а для юрлиц — от 500 тыс до 800 тыс рублей.

«Новые нормы дополняют статью УК 185.3. «Манипулирование рынком» новой третьей частью, в которой появляется ответственность за «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», — говорится в материале.

По словам Выборного, речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на мясо, рыбу, яйца, сахар, масло и другие важные продукты, а также распространение умышленных ценовых фейков.

В ближайшее время он планирует внести данный законопроект на рассмотрение в парламент. Его также поддержала Федеральная антимонопольная служба.