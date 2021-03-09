РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В Климовской горбольнице №2 подмосковного Подольска работают новые УЗИ-аппараты и аппараты ИВЛ, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Глава Подольска Николай Пестов совместно с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым и депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем проконтролировал завершение капремонта в Климовской городской больнице №2. Здание построено в 60-е годы как медсанчасть Климовского штамповочного завода. К работам приступили в 2017 году в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». При этом коллектив больницы продолжал оказывать медицинскую помощь, работая в крайне стесненных условиях.

«С конца февраля 2020 года больница первой в округе начала прием больных с коронавирусной инфекцией в только что отремонтированном инфекционном отделении. С марта сюда стали доставлять тяжелых пациентов – за год стационарное лечение прошли более 1330 человек. Качественно новым по своему состоянию и возможностям стал операционный блок больницы. В учреждение поступило и работает новое оборудование: эндоскопическое, офтальмологическое, реанимационное, УЗИ-аппараты, аппараты ИВЛ», – говорится в сообщении.

Выполнение этих задач не стало бы возможным без принципиального решения губернатора Московской области Андрея Воробьева о выделении более 200 миллионов рублей из регионального бюджета на проведение серьезного комплекса работ в Климовской городской больнице №2 – кардинальное улучшение ее материально-технической базы было одним из важных пунктов плана первоочередных мероприятий по объединению Климовска и Подольска в единый городской округ.