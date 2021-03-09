РИАМО - 9 мар. Роскомнадзор считает деятельность ботов, которые занимаются сбором и распространением данных россиян, незаконной, в связи с этим надзорное ведомство потребовало от Telegram их блокировки, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Роскомнадзор направил администрации мессенджера Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов (робот, который имеет встроенный поисковый механизм), позволяющих пользователю мессенджера получить информацию практически о любом человеке по запросу», – говорится в материале.

Для того, чтобы установить лиц, которые причастны к распространению сведений, ведомство обратилось в правоохранительные органы. На текущий момент в Telegram не ответили на запрос.

В конце января надзорное ведомство уже требовало от мессенджера прекратить распространение персональных данных граждан России. О блокировке нескольких каналов, где распространялись данные как силовиков, так и протестующих (участников несогласованных акций, которые прошли в Москве - ред.), сообщил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, правила мессенджера запрещают призывы к насилию.

Подобные каналы негативно сказались и на самом сервисе, экстренное обновление которого на iOS не могла одобрить компания Apple.