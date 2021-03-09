РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мар. Управляющая организация «Жилинвест» в подмосковной Балашихе по предписанию Госжилинспекции Московской области восстановила штукатурно-окрасочный слой стен в подъезде одного из домов на улице Свободы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В рамках мониторинга социальных сетей Госжилинспекция региона зафиксировала в соцсети «ВКонтакте» комментарий жительницы дома №7А по улице Свободы в микрорайоне Железнодорожный. Женщина пожаловалась на нарушение штукатурно-окрасочного слоя стен в подъезде №3.

«Инспекторы взяли информацию на особый контроль: они незамедлительно связались с ООО «Жилинвест» и потребовали разобраться в ситуации, после чего сотрудники управляющей организации произвели локальный ремонт 1 этажа подъезда №3 для создания благоприятных условий проживания жителей», – говорится в сообщении.

По словам руководителя областного надзорного ведомства Ольги Фединой, вся ответственность за регулярные осмотры подъездов многоквартирных домов и устранение нарушений по мере их выявления лежит на управляющих компаниях.

«Если УК не исполняет возложенные на нее обязательства, к решению вопроса подключаются инспекторы», – подчеркнула Федина.