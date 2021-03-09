РИАМО - 9 мар. Разрешение на ввод в эксплуатацию получили два корпуса ЖК «Саларьево-Парк» около деревни Николо-Хованское в поселении Сосенское ТиНАО, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора Москвы.

16-этажный корпус 24 площадью 14,6 тысячи квадратных метров включает 201 квартиру. Корпус 25 высотой 16 этажей и площадью 10,9 тысячи квадратных метров рассчитан на 155 квартир. Дома входят в седьмую очередь застройки ЖК.

«Мосгосстройнадзором за весь период строительства на объектах проведено 24 инспекционные проверки. На всех этапах к проверкам привлекались специалисты Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые выполнили необходимые лабораторно-инструментальные исследования по качеству работ», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

На первых этажах зданий планируют открыть магазины и кафе. На придомовой территории нет парковок, устроены детские площадки и места для отдыха.

В ЖК недавно ввели школу на 1150 учеников и три детских сада, два из которых уже начали работать. Там учатся дети жителей квартала и окружающих деревень. Еще два детских сада сейчас строят.