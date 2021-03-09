РИАМО - 9 мар. Управление ФАС по Подмосковью рассмотрело информацию в отношении ООО «Металстрой» на предмет включения общества в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий исполнения контракта на закупку ограждения для детских площадок, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Администрация городского округа Дубна заключила с обществом контракт, который после расторгла в одностороннем порядке из-за нарушения фирмой условий его исполнения.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – говорится в сообщении.

После того, как доводы лиц, которые участвовали в рассмотрении сведений, были выслушаны, а доказательства – изучены, управление решило, что сведения в отношении фирмы подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.