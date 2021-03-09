РИАМО - 9 мар. Жилой дом на 160 квартир по программе реновации построили в районе Перово на востоке столицы, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«По адресу: улица 2-я Владимирская, владение 30 завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Двухсекционный дом построили по индивидуальному проекту», — сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект рассчитан на 160 квартир: 34 однокомнатных, 110 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Их общая площадь составляет 8834,5 квадратных метра. Для жильцов построена одноэтажная подземная парковка.

Фасад здания выполнен из трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом, лоджии застеклены. На стенах висят короба для кондиционеров.

Первый этаж дома будет нежилой. Тут разместят магазины, аптеки, кафе, салоны красоты и досуговые учреждения. Для удобства детских и инвалидных колясок вход сделан на одном уровне с землей из противоскользящей плитки.

Территорию двора озеленили и благоустроили. Тут разместили детскую и спортивные площадки, зону отдыха и парковку.

Всего в районе Перово переселят 42,5 тысячи человек. В программу реновации вошел 1061 дом из 14 районов, новые квартиры получат 209,6 тысячи человек.