РИАМО - 9 мар. Объекты функционального обслуживания планируют построить в депо «Нижегородская» на юго-востоке столицы, правила пользования территорией изменили в ходе заседания градостроительно-земельной комиссии Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Внесение изменений в ПЗЗ позволит на земельном участке площадью 18,2 гектара разместить объекты капитального строительства суммарной поэтажной площадью, не превышающей 182 тысячи квадратных метров с функциональным назначением коммунальное обслуживание, склады, объекты обслуживания железнодорожных перевозок и прочее», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Депо «Нижегородская» необходимо для обслуживания Некрасовской и Большой кольцевой линий московского метро. Его строят на месте Московского завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича ОАО «РЖД».

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