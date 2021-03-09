РИАМО - 9 мар. Прошедшей ночью в Москве и Подмосковье столбики термометров опускались до минус 14,6 градуса, что делает эту ночь самой холодной с начала весны, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Окончательных данных еще нет, но минувшая ночь уже стала самой холодной с начала весны, так как минимальная температура, которая отмечалась, была минус 14,6 градуса. А это уже холоднее предыдущей самой холодной ночи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до этого самой холодной ночью с начала календарной весны была ночь на 6 марта. Тогда столбики термометров опустились до минус 11 градусов.

На этой неделе в Москву и Московскую область вернутся морозы, температура в ночные часы дойдет до минус 20 градусов. При этом осадков почти не будет.