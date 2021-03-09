РИАМО - 9 мар. Ранее судимый 46-летний житель Кемеровской области и 37-летний уроженец одной из республик Средней Азии задержаны в Домодедове по подозрению в 20 кражах на территории округа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Злоумышленники, используя гвоздодер, отвертки и другие приспособления, проникали в дачные дома и хозяйственные постройки, расположенные в различных деревнях городского округа, откуда похищали электрические инструменты и другие личные вещи граждан. После этого на арендованном автомобиле они скрывались с места преступления», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что преступников удалось установить посредством изучения записей камер видеонаблюдения. Во время обысков была обнаружена и изъята часть украденных вещей и предметы, которые использовались при совершении преступлений.

Петрова отметила, что на текущий момент есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к серии краж.

Злоумышленники тратили вырученные деньги на личные нужды, сбыт проводился на рынках Раменского городского округа. В основном они ездили ночью и с открытым багажником с целью скрыть государственный регистрационный знак.

Уголовные дела возбуждены по статье 158 УК РФ «Кража», их соединили в одно производство. Мужчин уже заключили под стражу.