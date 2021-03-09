РИАМО - 9 мар. Столичные парки подготовили праздничную онлайн-программу в честь Масленицы, в рамках которой пройдут различные мастер-классы и концерты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно» в честь праздника Масленицы появится серия лекций об истории празднования начала весны. Новые видео будут выходить ежедневно до конца недели в 17:00.

«На страницах Таганского парка в социальных сетях «Вконтакте», Facebook, Instagram 14 марта в 12:00 расскажут о традициях празднования Масленицы исполнят веселые народные песни», — говорится в материале.

Как правильно украсить стол на Масленицу расскажут на онлайн-лекциях парка «Сокольники», которые пройдут 9 марта в 12:00 на страницах в соцсетях. Там же 10 марта в 12:00 зрителям расскажут, как готовить блины с креветками и гуакамоле. А 11 и 13 марта научат правильно расставлять на столе традиционную расписную посуду.

Кроме того, 13 и 14 марта в 15:00 на страницах Бабушкинского парка в соцсетях зрителей научат делать традиционную масленичную куколку и расписывать декоративную поделку в честь праздника.

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