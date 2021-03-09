РИАМО - 9 мар. Дочернего оператора «Ростелекома» могут допустить к тестированию работы сети 5G в метро столицы на частотах 3,4-3,8 ГГц, этот вопрос рассмотрит Государственная комиссия по радиочастотам, пишет во вторник газета «Ведомости».

В настоящее время решение в отношение компании Freshtel еще не приняли, заявку от нее уже подтвердили в «Ростелекоме».

«Сейчас российский бизнес оказался под угрозой потери конкурентоспособности, так как во всем мире сети 5G уже запускаются в коммерческую эксплуатацию, а в России их не ожидается до 2024 года», – сказал представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.

По его словам, нужны полигоны и опытные зоны в таких местах, где создание помех другим сетям связи невозможно, например в метро.

Частоты 3,4-3,8 ГГц представляют собой самый распространенный диапазон для сетей нового поколения во всем мире, однако в России он занят средствами связи силовых структур. В связи с этим операторы получили диапазон в 4,8-4,99 ГГц, который требует большего количества базовых станций и не позволит им сэкономить.

В настоящее время операторы тестируют технологию 5G на диапазонах 4,4-4,9 ГГц. Пилотная сеть уже запущена в 14 отдельных районах Москвы компанией МТС.

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