РИАМО - 9 мар. В прошлом году детей в Москве называли Космосом, Меркурием и Марсом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Необычные имена на космическую тематику не вдохновляли советских родителей, зато в наше время ребенка могут назвать Космосом, Меркурием, Марсом, Кассиопеей и даже Гагарином. Такие имена давали детям в прошлом году», — говорится в сообщении.

В советское время после полета Юрия Гагарина в космос, родители стали активно называть своих идей в честь первого космонавта.

В марте 1961 года загсы Москвы зарегистрировали 150 мальчиков с именем Юрий, а в апреле 1961 года — 306 мальчиков. Всего в тот год в столице родилось более 2,8 тысячи мальчиков, который назвали именем Юрий, в то время как в 1960 году их число было более 1,7 тысячи.

Однако самыми популярными в столице остаются традиционные имена. В 2020 году больше всего родилось Софий — 2,8 тысячи, и Александров — 2,5 тысячи.