РИАМО - 9 мар. Возможность оплатить домашний телефон МГТС появилась у пользователей приложения «Моя Москва», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Кроме этого, на главной странице приложения стали отображаться новости за текущий день о событиях или изменениях в интересных для жителя районах. Для каждого пользователя они будут определяться на основе той информации, которую он указывал о себе в приложении или на портале mos.ru», — сказал заместитель главы департамента информационных технологий Максим Алексашкин.

Оплатить домашний телефон можно, если добавить его номер в профиль в приложении, через личный кабинет сайта mos.ru. После этого счет будет автоматически отображаться в приложении в разделе «Мои платежи».

Прочие новости района в приложении можно найти, ориентируясь по ярлычкам с названием районов. В разделе нужного района будут отображаться новости, размещенные на портале mos.ru c тегом района за день.

На данный момент эти обновления доступны пользователям iOS. Для пользователей Android опции появятся в скором времени.

На стойках «Живое общение» в столичной подземке расскажут о приложении «Метро Москвы» >>