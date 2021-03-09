РИАМО - 9 мар. Вечером во вторник дорожная ситуация в столице может осложниться до 7 из 10 возможных баллов, самая крупная утренняя пробка в городе образовалась на МКАД, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение в центр затруднено на шоссе Энтузиастов, Щелковском шоссе и Ярославском шоссе», – говорится в сообщении.

Нормальное движение транспорта наблюдается на Кутузовском и Ленинском проспектах. Самая крупная пробка зафиксирована на МКАД. От Ярославского до Алтуфьевского шоссе скорости скромные: поток упирается в дорожные работы, которые проводятся на этой развязке.

Варшавское шоссе уплотняется перед Нагатинской. В связи со строительными работами здесь сужено дорожное полотно. Общая длина заторов в мегаполисе составляет 91 км.

Утром во вторник заторы достигли 5 баллов.