РИАМО - 9 мар. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с бездействием чиновников при реконструкции усадьбы Виноградово, об аварийном положении объекта стало известно из СМИ, сообщается на сайте СК РФ.

«Глава ведомства поручил руководству подмосковного главка СК России доложить о результатах этой проверки и принятых мерах», – говорится в сообщении.

Процессуальная проверка в связи с сообщениями СМИ проводилась и в феврале прошлого года.

Усадьба Виноградово представляет собой бывшую дворянскую усадьбу Московского уезда. В 1790-1885 годах принадлежала Бенкендорфам. Она является объектом культурного наследия федерального значения. Располагается усадьба на северо-востоке Москвы по адресу: Дмитровское шоссе 165, строение 2, в районе Долгопрудной аллеи. Сейчас ансамбль усадьбы находится в аварийном состоянии и продолжает разрушаться.