РИАМО - 9 мар. Объем инвестиций в основной капитал в столице за минувший год составил 3,6 триллиона рублей, рост составил 1,7%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
При этом, по словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, пакетом налоговых льгот на данный момент пользуются 123 компании.
Более того, за пять лет компании со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента инвестировали в город 94,8 миллиарда рублей, а вложения в инвестиционные приоритетные проекты составили около 32 миллиардов рублей.
В 2020 году городские власти запустили еще две меры поддержки — инвестиционный налоговый вычет и программу стимулирования создания рабочих мест. В этом году в силу вступит заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
Центры занятости помогли найти работу 178 тыс москвичей во время пандемии>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии