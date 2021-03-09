РИАМО - 9 мар. Объем инвестиций в основной капитал в столице за минувший год составил 3,6 триллиона рублей, рост составил 1,7%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На долю столицы приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом, по словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, пакетом налоговых льгот на данный момент пользуются 123 компании.

Более того, за пять лет компании со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента инвестировали в город 94,8 миллиарда рублей, а вложения в инвестиционные приоритетные проекты составили около 32 миллиардов рублей.

В 2020 году городские власти запустили еще две меры поддержки — инвестиционный налоговый вычет и программу стимулирования создания рабочих мест. В этом году в силу вступит заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

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