РИАМО - 9 мар. На Евровидение-2021 от России отправится Сангин Манижа, певица начинала с роликов в Instagram, а теперь будет участвовать в конкурсе вместо группы Little Big, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российская и таджикская певица выступит с песней Russian Woman, в которой идет речь про сложную судьбу русской женщины и ее мечтах.

«Нового представителя России на Евровидении выбрали зрители, это произошло в рамках отборочного тура», – говорится в сообщении.

Ранее артистов на музыкальный конкурс назначал сам Первый канал.

«Евровидение-2020» отменили из-за пандемии Covid-19. Преимущественное число стран-вещателей отправили на Евровидение этого года тех исполнителей, которые должны были участвовать в прошлом году, однако Россия не вошла в их число.

В минувшем году на конкурс должна была отправиться группа Little Big, однако в этом году коллектив отказался от участия в конкурсе.