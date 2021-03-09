РИАМО - 9 мар. В честь 87-летия космонавта Юрия Гагарина на ВДНХ с 9 по 14 марта пройдут бесплатные онлайн- и офлайн-мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первое мероприятие состоится 8 марта на сайте центра «Космонавтика и авиация», а также на его страницах в соцсетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там опубликуют опубликуют видеорассказ «Гагарин. Путь к мечте». Следом в Instagram пройдет викторина, посвященная космонавту», — говорится в сообщении.

На следующей день, 10 марта, в 15:00, 17:00 и в 19:30 посетители выставки могут принять участие в туре «Время первых. Юрий Гагарин».

В субботу, 13 марта в 14:00 в лектории «Кулибин Про» желающие смогут присоединиться к встречи с летчиком-космонавтом, Героем России Федором Юрчихиным, главой городского округа Звездный городок Евгением Баришевским и инструктором-испытателем, Героем России Виктором Ренем. Встреча пройдет в офлайн-формате. Также будет организована трансляция в официальной группе ВДНХ в «Одноклассниках».

В воскресенье, 14 марта, в 13:00 в конгресс-зале центра «Космонавтика и авиация» пройдет показ фильма «Гагарин. Первый в космосе». После просмотра гости смогут посетить лекторий «Кулибин Про». В 16:30 там пройдет лекция «Космическая программа «Восток».

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