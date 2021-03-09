РИАМО - 9 мар. Пожарные спасли 16 человек во время возгорания в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение в пожаре на улице Малая Ботаническая, дом 11 поступило в 04:51. Пожар был локализован в 05:11. Ликвидировали его в 05:24 на площади 20 квадратных метров.

«Во время проведения разведки и тушения пожара с этажей, которые располагаются выше, удалось спасти 16 человек, двое из которых – дети», – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. В тушении участвовало 11 единиц техники и 36 человек.