РИАМО - 9 мар. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, столбики термометров могут опуститься до минус 11 градусов, также может образоваться гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Температура воздуха составит от минус 11 до минус 9 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Гололедица», — говорится в сообщении.

В регионе ожидается северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.

Значения средней суточной температуры в течение почти всей короткой рабочей недели будут отставать от климатической нормы на 9-12 градусов.