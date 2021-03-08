РИАМО - 8 мар. За весь период пандемии в Москве службы занятости помогли найти новую работу 178 тысячам жителей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Нам удалось через службу занятости, которая эффективно работает в Москве, и совместно с различными коммерческими структурами, которые занимаются рынками труда, трудоустроить 178 тысяч москвичей на новую работу», - сказала Ракова в эфире YouTube-канала «Антонимы».

Она отметила, что в самый тяжелый период — с апреля по июнь прошлого года — новую работу получили 28 тысяч москвичей.​

Ракова также подчеркнула, что с началом пандемии в городе резко снизилось число вакансий, но на сегодняшний день данный показатель вырос в 2,5 раза. Сейчас в Москве открыто около 300 тысяч вакансий.

Уровень безработицы на сегодня в Москве составляет 0,8-0,9%.​

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Текстовая трансляция

8 МАРТА

- За вторую волну Covid‑19 в Москве переболело в три раза больше людей, чем за первую.

Если сравнивать первую волну и вторую, во вторую волну у нас переболело в три раза больше людей, - сказала Ракова в эфире YouTube-канала «Антонимы».​

- Помощь онкобольным не прекращалась в Москве во время пандемии. Общий объем оказания онкологической помощи за прошлый год вырос на 10%.

- Ракова объяснила, почему Москве удалось избежать осеннего локдауна. Режим самоизоляции вводился только весной, а во время осеннего роста заболеваемости действовали ограничительные меры.

- Рынок труда Москвы пострадал из‑за пандемии коронавируса. В настоящее время уровень безработицы уже опустился и составил 0,8-0,9%.​

- Ракова заявила, что Москва готова к возможному подъему заболеваемости Covid‑19. Временные госпитали останутся в столице до конца 2021 года.

- Антитела к коронавирусу имеют до 43% москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

В Москве официально переболело, то есть внесены в ковидный регистр, более миллиона человек. <…> Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, антитела G на сегодняшний день имеют в среднем 42-43% москвичей, — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24»

- Мобильные пункты вакцинации от Covid‑19 являются самыми популярными среди москвичей. В ГУМе прививаются порядка 250-300 человек в день.

- Более 700 тыс человек привились от коронавируса в Москве. С начала пандемии в городе зафиксировали 991 816 случаев заражения Covid‑19.

- 1037 пациентов вылечились после коронавируса в Москве за сутки. Общее количество выздоровевших выросло в городе до 912 146.

- За сутки в России зарегистрировали 10 253 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 746 больных. В Москве - 1421.