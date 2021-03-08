РИАМО - 8 мар. Столичные ковидные госпитали будут работать до последнего пациента, как того требуют стандарты, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Существует жесткий стандарт. Первое — больница работает до того момента, как последнего больного не выпишут. Дальше есть очень жесткий регламент проведения генеральной уборки и санитарной чистки всех помещений. Очень жесткий, требовательный и последовательный», - сказала Ракова в эфире YouTube-канала «Антонимы».​

Она также отметила, что временные госпитали останутся в городе до конца 2021 года даже при условии, что не будет пациентов, зараженных коронавирусом.

В столице продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В городе уже привились свыше 700 тысяч человек. Ежедневно от Covid-19 вакцинируется 10-15 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

8 МАРТА

- За вторую волну Covid‑19 в Москве переболело в три раза больше людей, чем за первую.

Если сравнивать первую волну и вторую, во вторую волну у нас переболело в три раза больше людей, - сказала Ракова в эфире YouTube-канала «Антонимы».​

- Помощь онкобольным не прекращалась в Москве во время пандемии. Общий объем оказания онкологической помощи за прошлый год вырос на 10%.

- Ракова объяснила, почему Москве удалось избежать осеннего локдауна. Режим самоизоляции вводился только весной, а во время осеннего роста заболеваемости действовали ограничительные меры.

- Рынок труда Москвы пострадал из‑за пандемии коронавируса. В настоящее время уровень безработицы уже опустился и составил 0,8-0,9%.​

- Ракова заявила, что Москва готова к возможному подъему заболеваемости Covid‑19. Временные госпитали останутся в столице до конца 2021 года.

- Антитела к коронавирусу имеют до 43% москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

В Москве официально переболело, то есть внесены в ковидный регистр, более миллиона человек. <…> Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, антитела G на сегодняшний день имеют в среднем 42-43% москвичей, — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24»

- Мобильные пункты вакцинации от Covid‑19 являются самыми популярными среди москвичей. В ГУМе прививаются порядка 250-300 человек в день.

- Более 700 тыс человек привились от коронавируса в Москве. С начала пандемии в городе зафиксировали 991 816 случаев заражения Covid‑19.

- 1037 пациентов вылечились после коронавируса в Москве за сутки. Общее количество выздоровевших выросло в городе до 912 146.

- За сутки в России зарегистрировали 10 253 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 746 больных. В Москве - 1421.