РИАМО - 8 мар. На Трубной площади в Москве произошло ДТП с участием трех машин, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Столкнулись три автомобиля, в том числе одно такси», - говорится в сообщении.

Движение в сторону Петровского бульвара ограничено до одного ряда.

Из-за аварии движение на вышеуказанном участке затруднено на 600 метрах.

В настоящий момент на улицах Москвы не зафиксировано серьезных пробок. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в Москве составляет 1 балл из 10 возможных.

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