РИАМО - 8 мар. По результатам доследственной проверки инцидента с ребенком в торговом центре в Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, днем 8 марта 2021 года малолетняя девочка 2017 года рождения, находясь с родителями вблизи зоны общественного питания в торговом центре на проспекте Мира в городе Москве, наступила на оголенный электропровод», - сказала Иванова.

Ребенку потребовалась госпитализация в детское медицинское учреждение, где врачи диагностировали электротравму.

Сейчас следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. После получения всех необходимых медицинских документов будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза.

В СК намерены в скором времени допросить родителей ребенка и сотрудников торгового центра. Расследование продолжается.

Проверку по делу также проводит прокуратура.