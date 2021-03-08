РИАМО - 8 мар. Бывший тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Лучано Спалетти может стать наставником московского «Спартака», передает Газета.ru.

«Спалетти возглавлял сине-бело-голубых с 2009 по 2014 год», - говорится в сообщении.

Нынешний наставник московского ФК «Спартак» Доменико Тедеско покинет команду после текущего сезона.

Итальянский футболист и футбольный тренер Лучано Спалетти тренировал ряд итальянских клубов, в том числе знаменитую «Рому», с которой добился наибольших успехов.