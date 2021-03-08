РИАМО - 8 мар. На время Масленичной недели в бортовом меню «Аэроэкспресс» появятся блины со сладкими и сытными начинками, сообщает пресс-служба перевозчика.

Масленичная неделя в этом году проходит с 8 по 14 марта.

«Попробовать традиционное для Масленицы блюдо москвичи и гости города могут во время поездки в аэропорты столицы и обратно», — говорится в сообщении.

Спецпредложение будет доступно на всех направлениях движения аэроэкспрессов.

Бортовое меню включает ряд позиций здорового питания. Также в каталоге есть товары для путешествий, которые помогут сделать поездку максимально удобной.

Для пассажиров вагонов бизнес-класса действует список бесплатных предложений, в который входят газированная и негазированная вода, а также кофе и чай.