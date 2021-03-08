РИАМО - 8 мар. Популярный музыкальный сервис Spotify составил рейтинг самых популярных в 2021 году в России исполнительниц, передает Федеральное агентство новостей.

Для составления рейтинга были собраны данные сервиса с 1 января по 22 февраля. Список состоит из двух частей — с русскоязычными и зарубежными исполнительницами.

«Среди представительниц иностранной поп-индустрии в первую пятерку попали Ариана Гранде, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липа и Лана Дель Рей», — говорится в сообщении.

Топ российских исполнительниц пополнили такие известные артистки, как Дора, Алена Швец, Zivert, Клава Кока и Земфира.

Spotify — сервис потокового аудио, позволяющий бесплатно прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на гаджет.