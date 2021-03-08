РИАМО - 8 мар. Экономист Евгений Гольдфайн заявил, что отечественный бизнес сейчас нуждается в притоке средств, однако Россия не может себе позволить оживить экономику запуском печатного станка, передает Федеральное агентство новостей.

Правительство ранее сформировало новый пакет поддержки бизнеса. Речь идет о возобновлении кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат, списании задолженности по налогам компаниям из пострадавших отраслей, субсидировании займов МСП и другое. К намеченным мерам поддержки добавляется основная тема — насытить экономику денежными средствами, указал специалист.

«Реальная денежная масса, которая запланирована на 2020 год — 5%, а на 2022 год — 6%. Это на уровне инфляции, реально же рублей стране не хватает, Центробанк слишком боится инфляции», — отметил Гольдфайн.

Вариантов насытить экономику реальной денежной массой много, уверен эксперт. К примеру, можно скупать акции и облигации предприятий, а также золото и валюту.

«Это не прямое включение печатного станка, но способ остановить экономический спад. В таком случае денежная масса увеличится где-то на четверть, а ВВП страны вырастет как минимум на 5%», — отметил экономист.

Такое решение потянет за собой активизацию предпринимательской, потребительской и инвестиционной активности.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 г​>>