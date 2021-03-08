РИАМО - 8 мар. Женские образы занимают особое место в архитектурных композициях, расположенных на улицах, в парках и на фасадах зданий Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Кинодива на Воронцовом Поле

Каменная статуя сидящей полуобнаженной девушки входит в ансамбль усадьбы Вандышниковой — Банза XVIII–XIX веков. Изначально безымянная скульптура неизвестного автора, позднее получила название «Галатея». Впервые на телеэкраны она попала в 1970 году в эпизоде фильма «Бег». В 1977 году она засветилась в «Служебном романе». Но настоящая слава пришла к скульптуре после выхода «Формулы любви». Также скульптуру можно увидеть в эпизодах фильмов «Старый Новый год», «Вечерний лабиринт» и «Васса».

Балерина в Парке Горького

Скульптуру установили в 1938 году. Прообразом послужила балерина Большого театра Галина Уланова. Скульптура находится у ограды парка справа за главным входом в центре круглой клумбы.

Купальщица в Нескучном саду

Один из красивейших фонтанов Москвы находится на Пушкинской набережной в Нескучном саду — там замерла бронзовая «Купальщица». Сам фонтан, где она установлена, выполнен в виде каскада. Каменный водопад построили в 1937 году, а фигура ныряющей девушки там появилась в 1952 году.

Богиня ночи в доме Стахеева

У дома Стахеева на Новой Басманной находится фонтан со скульптурой «Богиня ночи». Фонтан, изготовленный парижскими мастерами в конце XIX века, расположился на лужайке перед зданием. Загадочная женщина в платье держит над головой фонарь. Раньше богиня держала факел. Под фонтаном находится секретная комнатка с подстанцией. В свое время это был первый в столице фонтан с электрическим фонарем.

Революционерка и иудейская царевна в Доме Пашкова

В стенах Дома Пашкова можно увидеть «Читающую девушку» из белоснежного мрамора в спадающем с плеча платье и с медальоном на шее. Это результат работы миланского скульптора Пьетро Маньи. На третьем этаже находится «Саломея, или Танец смерти» работы Екатерины Беклемишевой.

Женские фигуры особняка Петра Сысоева

Дом с кариатидами в Печатникове переулке, фасад которого украшен скульптурами в виде женских торсов, был построен для Н.Ф. Золотаревой, жены купца. В 1896 году дом купил разбогатевший крестьянин Петр Сысоев. Он задумал немного переделать дом, в этом ему помог архитектор Зубов. К убранству фасада добавились кариатиды и другие элементы лепного декора. Это здание также известно как место жительства Эллочки Щукиной из романа «12 стульев».