РИАМО - 8 мар. Столичные следователи проводят проверку по факту получения малолетней девочкой электротравмы в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел днем в понедельник около зоны общественного питания в торговом центре на проспекте Мира. Девочка 2017 года рождения наступила на оголенный провод.

«Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. После необходимого обследования она отпущена домой. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает», — отметила Иванова.

Будут установлены все причины и обстоятельства ЧП. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию согласно статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее прокуратура Москвы также инициировала проверку по факту произошедшего.

Ребенок упал с эскалатора в ТЦ на юге столицы>>