РИАМО - 8 мар. Движение восстановили на юго-востоке МКАД после того, как там произошло возгорание автомобиля, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на МКАД в районе пересечения с Волгоградским проспектом. Автомобиль загорелся в правом ряду по основному ходу. Никто не пострадал.

«Движение восстановлено», - говорится в сообщении.

Из-за пожара движение на данном участке автодороги было затруднено на 1,7 км.

Один человек погиб в результате тройного ДТП в Клину>>