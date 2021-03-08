РИАМО - 8 мар. Движение восстановили на юго-востоке МКАД после того, как там произошло возгорание автомобиля, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Инцидент произошел на МКАД в районе пересечения с Волгоградским проспектом. Автомобиль загорелся в правом ряду по основному ходу. Никто не пострадал.
«Движение восстановлено», - говорится в сообщении.
Из-за пожара движение на данном участке автодороги было затруднено на 1,7 км.
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