РИАМО - 8 мар. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в начале пандемии коронавируса Москва прикладывала много усилий, чтобы наладить поставки медикаментов и средств индивидуальной защиты, сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

Ракова дала интервью в программе «Антонимы» с журналистом Антоном Красовским, где рассказала о проблеме нехватки лекарств в начале пандемии Covid-19. Красовский отметил, что в начале пандемии «было ощущение, что Москва скупила все лекарства, на это даже обижались в регионах и федеральных учреждениях».

«Тревогу по средствам индивидуальной защиты Собянин поднял в январе (прошлого года - ред.)», — сказала Ракова.

По ее словам, огромное количество времени властям мегаполиса пришлось потратить на то, чтобы организовать закупку лекарственных средств.

«Вспомним летний период. На рынке было все: и тоцилизумаб, и фавипиравир, и ИВЛ. <...> Наверно, мы не правы, потому что старались москвичей максимально защитить, обезопасить, просчитать, запастись. Но это наша зона ответственности», — добавила Ракова.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 МАРТА

- За вторую волну Covid‑19 в Москве переболело в три раза больше людей, чем за первую.

Если сравнивать первую волну и вторую, во вторую волну у нас переболело в три раза больше людей, - сказала Ракова в эфире YouTube-канала «Антонимы».​

- Помощь онкобольным не прекращалась в Москве во время пандемии. Общий объем оказания онкологической помощи за прошлый год вырос на 10%.

- Ракова объяснила, почему Москве удалось избежать осеннего локдауна. Режим самоизоляции вводился только весной, а во время осеннего роста заболеваемости действовали ограничительные меры.

- Рынок труда Москвы пострадал из‑за пандемии коронавируса. В настоящее время уровень безработицы уже опустился и составил 0,8-0,9%.​

- Ракова заявила, что Москва готова к возможному подъему заболеваемости Covid‑19. Временные госпитали останутся в столице до конца 2021 года.

- Антитела к коронавирусу имеют до 43% москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

В Москве официально переболело, то есть внесены в ковидный регистр, более миллиона человек. <…> Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, антитела G на сегодняшний день имеют в среднем 42-43% москвичей, — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24»

- Мобильные пункты вакцинации от Covid‑19 являются самыми популярными среди москвичей. В ГУМе прививаются порядка 250-300 человек в день.

- Более 700 тыс человек привились от коронавируса в Москве. С начала пандемии в городе зафиксировали 991 816 случаев заражения Covid‑19.

- 1037 пациентов вылечились после коронавируса в Москве за сутки. Общее количество выздоровевших выросло в городе до 912 146.

- За сутки в России зарегистрировали 10 253 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 746 больных. В Москве - 1421.